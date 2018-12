POL-MA: Mannheim: Mann spielt in Straßenbahn an seinem Penis. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Samstag kurz vor 18 Uhr spielte ein bislang Unbekannter in der Straßenbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alter Messplatz an seinem steifen Penis herum. Er deckte seine Handlungen mit einer dunklen Tasche ab, so dass offenbar nur eine 24-jährige, die neben ihm saß, von den Handlungen Kenntnis nahm. Die 24-Jährige stand sofort auf und hielt sich danach am Drehkranz am Ausgang der Bahn auf. Der bislang unbekannte Täter stieg dann an der Haltestelle Klinikum aus der Bahn.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, nordafrikanischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, "Drei-Tage-Bart", trug eine dünne schwarze Tuch-, bzw. Stoffmütze, dunkle Jacke und hatte eine schwarze Tasche bei sich

Zum Tatzeitpunkt war die Bahn voll besetzt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht nun nach Zeugen der Tat und nach Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

