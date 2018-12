POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Lebensmitteldiscounter, Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Sonntag gegen 01.20 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Lebensmitteldiscounter in der Koblenzer Straße ein. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigaretten und zerstörten hierbei eine Auslage und die Tür des Discounters. Ein Zeuge hatte in Tatortnähe drei orientalisch aussehende Männer in einem Transporter wahrgenommen. Der Mann auf dem Fahrersitz wäre Bartträger gewesen.

Weitere Zeugen oder Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621 718490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell