POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Trio schlägt 36-Jährigen zusammen, wer hat was gesehen?

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag zwischen 06 Uhr und 06.30 Uhr lief ein 36-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße am Bahnhof Hockenheim vorbei.

Hier wurde er unvermittelt von drei bislang unbekannten dunkelhäutigen Männern attackiert und zusammengeschlagen. Das Trio flüchtete danach. Der 36-Jährige schleppte sich danach von der Tatörtlichkeit und klingelte an mehreren Haustüren. Im Neugärtenring wurde ihm dann geöffnet. Ein 54-Jähriger Hausbewohner verständigte dann die Polizei.

Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter 06205 28600 melden.

