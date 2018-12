Schwanheim - Pleutersbach - Eberbach (ots) - Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Eberbach die K4108 von Schwanheim kommend in Richtung Allemühl. Hinter ihr fuhr ein weißer Opel Corsa mit einem Kennzeichen aus München. Der Opel fuhr derart dicht auf, dass dessen Scheinwerfer nicht mehr im Rückspiegel erkennbar waren. Weiter hupte der Opelfahrer ständig und betätigte mehrfach die Lichthupe. Die 30-Jährige bekam es mit der Angst zu tun und fuhr daraufhin nach rechts in den Seitenstreifen, um dem Opel das Überholen zu ermöglichen. Der Opel hielt jedoch hinter der Frau an und setzte sein Verhalten fort. Die Fahrt ging dann auf der L595 in Richtung Pleutersbach weiter. Auch hier fuhr der Opel weiterhin dicht auf, hupte und blendete auf. Nachdem kein Gegenverkehr zu sehen war überholte der Opel im Kurvenbereich das Auto, scherte vor diesem ein und machte eine Vollbremsung. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Frau einen Unfall verhindern. Anschließend entfernte sich der Opel mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eberbach. Auf der Neckarbrücke wie auch auf der B37 überholte er noch weitere Fahrzeuge, bevor ihn die 30-Jährige aus den Augen verlor. Der Fahrer des Opels wurde als 20-30 Jahre alter Mann mit schmalem Gesicht beschrieben.

Personen, die selbst gefährdet wurden bzw. denen ein rücksichtslos fahrender weißer Opel Corsa mit einem Kennzeichen aus München aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271 / 92100, in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

stv. PvD

Andre Ensenberger

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell