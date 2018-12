POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Totalschaden nach Abbiegevorgang mit überhöhter Geschwindigkeit

Mannheim (ots) - Ein 18-jähriger Mann aus Aglasterhausen befuhr am 09.12.2018, gg. 03.03 Uhr, die Dührener Straße in Sinsheim stadtauswärts. An der Kreuzung B 292 / Auffahrt BAB 6 wollte der junge Mann nach rechts auf die B 292 in Richtung Waibstadt abbiegen. Da die LZA gerade auf Gelblicht umschaltete, gab er nochmals Gas, um noch vor dem Rotlicht nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanken der dortigen Fahrbahntrennung der B 292. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An seinem Mitsubishi, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zudem wurden zwei Leitplanken beschädigt, deren Schaden auf 2.000 Euro geschätzt wurde. Eine Verwarnung vor Ort nahm der junge Mann an. Zu einer größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.

