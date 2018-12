POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.15 Uhr, wurde in einen Lebensmitteldiscounter in der Koblenzer Straße in Mannheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Eingangsschiebetür Zugang zum Verkaufsraum. Dort wurde im Kassenbereich eine Zigarettenauslage gewaltsam geöffnet und eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Höhe des Diebesguts sind noch nicht bekannt und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 718490, in Verbindung zu setzen.

