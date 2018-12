Mannheim (ots) - Ein 56-jähriger Manneimer befuhr mit seinem Peugeoot am Samstagabend die Otto-Beck-Straße in Richtung Luisenpark, als er kurz nach 17.30 Uhr auf Höhe der Augustanlage die Vorfahrt einer von rechts kommenden Alfa-Romeo-Fahrerin übersah. Die Ampelschaltung war zu dem Zeitpunkt aufgrund des Stromausfalls auusser Betrieb, so dass der 56-jährige das Vorfahrt-Gewähren-Zeichen missachtete. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ambulant in einem Mannheimer Krankehaus behandelt. Die 75-jährige Fahrerin des Alfa Romeos blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 8500,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

