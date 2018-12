POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag zwischen 17 Uhr und 22.10 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Edingen ein. Die Täter versorgten sich zunächst mit Einbruchswerkzeug aus einem am Haus befindlichen Schuppen und gelangten über einen Wintergarten ins Haus.

Die Täter durchsuchten das komplette Haus, bislang konnten das Fehlen eines Tablets festgestellt werden. Ob die Täter noch mehr Beute machten, stand zum Berichtzeitpunkt nicht fest.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen des Einbruchs oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

