POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte reißen Smartphone aus der Hand - Zeugen gesucht

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter rissen am Mittwochabend das Smartphone einer 12-Jährigen aus deren Hand und flüchteten damit. Das Mädchen war gegen 20:30 Uhr zu Fuß in der Parkanlage nahe des Herbert-Echner-Platzes unterwegs. Als sie durch ein Geräusch aufschreckte, nahm diese ihr Smartphone aus der Tasche und leuchtete in ein Gebüsch. Dabei konnte sie einen Mann feststellen, der sich sofort wieder versteckte. Als das Mädchen weiterging, rannte ein anderer Mann von hinten auf die 12-Jährige zu, riss das Handy aus der Hand und flüchtete anschließend mit zwei weiteren Männern. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, ca. 18 - 20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, schwarze Kappe mit nach hinten ausgerichtetem Schirm, schwarze Stoffhandschuhe 2. Täter: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, orangefarbener oder gelber Pullover 3. Täter: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder zur Tat geben können, sich unter 06223 92540 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell