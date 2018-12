POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Bistro drei Geldspielautomaten aufgehebelt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Im Quadrat T3 wurde am Dienstag, zwischen 1:30 Uhr und 12 Uhr, in ein Bistro eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zur Gaststätte verschafft und im Inneren drei Geldspielautomaten aufgebrochen. Nachdem sie aus diesen die gesamten Tageseinnahmen entwendeten, waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

