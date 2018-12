POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Vielzahl von Autos mit Farbe verschmiert - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots) - Am Dienstag, in einem Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 21:30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Freiburger Straße nach derzeitigem Stand elf Fahrzeuge mit Farbe. Für die Entfernung werden Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro erwartet.

Personen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

