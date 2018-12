POL-MA: Epfenbach, L532, Rhein-Neckar-Kreis; Auffahrunfall zwischen Aglasterhausen und Lobbach

Epfenbach, L532, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag um 11:58 Uhr fuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf eine verkehrsbedingt wartende 62-jährige Audi-Fahrerin auf. Die 62-Jährige war mit ihrem Wagen von Aglasterhausen kommend Richtung Waldwimmersbach unterwegs. An der Einmündung zur K4190 wollte die Audi-Fahrerin Richtung Epfenbach abbiegen und hielt an. Hiernach fuhr die Unfallverursacherin auf die Wartende auf und verursachte einen Gesamtschaden von 8000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die näheren Umstände des Vorfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.

