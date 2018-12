POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Unbekannte entwenden Ton- und DJ-Equipment aus Maimarkthalle - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter stahlen am frühen Samstag aus der Maimarkthalle in der Xaver-Fuhr-Straße Ton- und DJ-Equipment im Wert von ca. 30.000 Euro. Die Täter hatten ein Zugangstor zum Maimarktgelände aufgehebelt und sich anschließend gewaltsam an einem Seiteneingang zu schaffen gemacht. Über diesen gelangten sie in die Halle, wo sie insgesamt 18 Mischpulte und einen Laptop stahlen. Wie die Unbekannten das Diebesgut abtransportierten ist derzeit unklar. Die Tat muss sich zwischen 2:30 Uhr und 11 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

