POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag gegen 22 Uhr brannte eine Gartenhütte in einem Schrebergarten in der Peter-Schuhmacher-Straße in Leimen. Ein daneben stehendes Carport wurde ebenfalls von dem Feuer erfasst und beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Leimen konnte den Brand löschen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahmen Beamte der Kriminaldirektion Heidelberg, die u.a. erforschen was zu dem Brand führte.

