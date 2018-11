POL-MA: Leimen: Versuchter Einbruch in der Ferdinand-Porsche-Straße

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In die im 2. OG gelegene Wohnung eines Wohnkomplexes in der Ferdinand-Porsche-Straße versuchten am Montagnachmittag bislang unbekannte Täter einzubrechen. Die Abschlusstüre hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Einbrecher nicht in die Innenräume gelangen konnten.

Als die Geschädigte kurz nach 17 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruch und alarmierte die Polizei. Als Tatzeit kommt 16 bis 17.15 Uhr am Montag in Frage.

Zeugen und/oder Bewohner des Hauses, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

