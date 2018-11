POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:25 Uhr, ereignete sich im Anemonenweg in Mannheim eine Unfallflucht. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Fahrradfahrer mit Fahrradkorb den am Fahrbahnrand in Richtung Waldstraße geparkten Pkw, Mercedes Vito, weinrot, Mannheimer Kennzeichen mit seinem Fahrradkorb streifte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst West, Tel.: 0621 / 174 4045, in Verbindung zu setzen.

