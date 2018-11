POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Mannheim (ots) - Ein 60-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 10.10 Uhr die Berliner Straße in nördlicher Richtung und missachtete an der Einmündung zur Furtwänglerstraße das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Einmündungsbereich stieß er gegen den Peugeot eines 36-Jährigen, der gerade von der Furtwängler Straße nach links in die Berliner Straße einbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde der Peugeot abgewiesen und kam schlussendlich im Gleisbett der nebenan verlaufenden Straßenbahnschienen zum Stehen.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An seinem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden am Audi beträgt ca. 1.500 Euro. Durch den Unfall kam es bis ca. 10.45 Uhr zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

