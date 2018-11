Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 20jähriger BMW Fahrer die Neuenheimer Landstraße in Richtung der Brückenstraße. Auf Höhe der Kreuzung Neuenheimer Landstraße/Brückenkopfstraße/Bergstraße wollte der BMW Fahrer sein Fahrzeug wenden und übersah hierbei eine 31jährige Fußgängerin, die auf der Neuenheimer Landstraße in Richtung Ziegelhausen lief. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und zog sich diverse Prellungen und Abschürfungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht keine. Am Pkw des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

