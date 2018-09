POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Drei Verletzte - zwei davon schwer - und 35.000 EUR Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 291 ereignete. Ein 77-Jähriger fuhr demnach um kurz nach 8 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße 291 von Walldorf kommend in Richtung Hockenheim, wobei er die rote Ampel an der Einmündung zur BAB 5 missachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Volvo-Fahrer, der von der Autobahn kommend nach links in Richtung Walldorf abbog. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher, sowie seine 70-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Volvo-Fahrer, der ebenfalls verletzt wurde, konnte das Krankenhaus nach Behandlung noch am selben Tag verlassen. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

