POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Dieb schnappt sich Geldbeutel und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag zog ein bislang Unbekannter den Geldbeutel eines 76-Jährigen aus dessen Hand und flüchtete anschließend mit dem darin befindlichen Bargeld. Der Geschädigte hielt sich gegen 14:00 Uhr auf dem Friedrichsplatz auf, als der Dieb sich näherte, den Geldbeutel nahm und daraus 400 EUR stahl. Anschließend ließ der Täter den Geldbeutel fallen und flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Roonstraße, wo Zeugen den Mann aus den Augen verloren. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 18-38 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dünne Statur, dunkle kurze Haare, eventuell Bartträger, graue Oberbekleidung, blaue zerrissene Jeans, südeuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 147-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.

