POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Einbrecher plündert Wohnung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am helllichten Tag verschaffte sich am gestrigen Montag ein Unbekannter Zugang zu einer Wohnung in der Pestalozzistraße.

Aus der Wohnung, die sich zwischen Mittelstraße und Riedfeldstraße befindet, entwendete der Täter zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr Bargeld, Schmuck sowie die Fahrzeugpapiere der Anwohner.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 6.000EUR.

Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter 0621 3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Louis Schlag

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell