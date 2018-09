POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Fahrradfahrerin nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich um16:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bibienastraße, wobei eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 57-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Fiat zunächst auf der Röntgenstraße und bog auf Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle nach rechts in die Bibienastraße ab. Dabei übersah diese eine 40-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg in Richtung Käfertaler Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radlerin diverse Schürfwunden und eine Rippenverletzung zu, weshalb diese in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw, sowie am Pedelec.

