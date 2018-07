POL-MA: Heidelberg: Mülltransporter umgekippt; Bergungsarbeiten dauerten länger als geplant; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) - Länger als geplant dauerten die Bergungsarbeiten mit dem Mülltransporter, der am späten Montagvormittag auf der K 9711 in Höhe des PHV in einer Linkskurve umgestürzt war.

Seit kurz nach 16 Uhr ist die Unfallstelle, sowie die gesperrte Ab- und Auffahrt von und zur B 535 wieder frei.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass rund 250 Liter Diesel-Kraftstoff ausliefen und im Erdreich versickerten. Im Laufe des Dienstages soll das kontaminierte Erdreich abgetragen werden.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der k 9711 zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Mercedes-Fahrer hatte wegen eines Rückstaus infolge des umgestürzten Müllfahrzeuges gebremst. Eine 28-jährige VW-Fahrerin hatte die Situation zu spät erkannt und fuhr auf.

Sowohl der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer, sowie die 28-jährige Verursacherin zogen sich Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf weit mehr als 10.000.- Euro.

