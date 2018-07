POL-LWL: Sperrung der BAB 14 und der Landesstraße 073 - Umleitungsempfehlungen

Ludwigslust (ots) - Aufgrund eines Feuers in einem munitionsverseuchten Waldgebiet bei Ludwigslust ist wegen möglicher Gefahren ein Sicherheitsradius von 1000 Meter eingerichtet worden. In diesem Sicherheitsradius verläuft neben der bereits seit Mittwochabend gesperrten BAB 14 auch die Landesstraße 073 zwischen Ludwigslust und Neustadt- Glewe, deren Sperrung derzeit vorgenommen wird. Der Fahrverkehr aus Richtung Süden wird von der BAB 14 kommend an der Anschlussstelle Grabow abgeleitet und auf die B 191 über Ludwigslust und Wöbbelin auf die BAB 24 nach Neustadt- Glewe umgeleitet (gilt entsprechend auch für die Gegenrichtung) Die von der Weselsdorfer Kreuzung an gesperrte K 38 in Richtung Groß Laasch kann über die nördlich bei Wöbbelin parallel verlaufende Landesstraße 71 in Richtung Neustadt- Glewe (und Gegenrichtung) umfahren werden. Die dortige Baustelle wurde jetzt eigens für den Umleitungsverkehr freigegeben.

