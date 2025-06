Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei Brandeinsätze innerhalb von fünf Stunden in Eicklingen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Eicklingen (ots)

Zu gleich zwei Brandeinsätzen innerhalb von fünf Stunden wurden die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel am Dienstag, den 17. Juni 2025, alarmiert.

Die erste Alarmierung ereilte die Einsatzkräfte aus Eicklingen um 15:04 Uhr. Im Bockelskämper Weg sollte eine Waldfläche in Brand geraten sein. Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen Brand auf knapp 200qm vor, welcher unter Zuhilfenahme von zwei Strahlrohren schnell gelöscht werden konnte. Anschließend wurde die Fläche mit mehreren Wärmebildkameras kontrolliert und gezielte Nachlöscharbeiten unternommen werden.

Die nächste Alarmierung ereilte die Einsatzkräfte aus Eicklingen, Sandlingen, Wienhausen und des Einsatzleitwagens aus Langlingen um 19:38 Uhr. Gemäß Alarmmeldung sollten auf dem Gelände der Oberschule (kurz OBS) zwei bis drei Strohballen brennen. Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte dann knapp 10-12 in der Zufahrt der OBS aufgestapelte Strohballen vor, von denen mehrere bereits in Vollbrand standen. Ebenfalls stand ein Treckerreifen, welcher an der Strohpyramide angelehnt war, in Brand.

Umgehend wurde eine Löschwasserversorgung aus zwei Wasserentnahmestellen hergerichtet, eine dritte wurde vorbereitet. Parallel dazu wurde der Löschangriff von beiden Seiten des Brandobjektes vorgenommen. Hierbei kamen insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz.

Binnen kürzester Zeit konnte der Brand somit unter Kontrolle gebracht und die ersten Einsatzkräfte nach einer halben Stunde aus dem Einsatz entlassen werden. Während der anschließenden Nachlöscharbeiten wurden die Quaderballen mit mehreren Forken auseinander gezogen und gezielt abgelöscht. Der Löscherfolg wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Die abschließenden Maßnahmen dauerten weitere 30 Minuten an, bevor dann auch die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen konnten.

Hinsichtlich der Brandursache und dem entstandenen Sachschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Neben den oben genannten Feuerwehren waren ebenfalls zwei Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell