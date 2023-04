Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Von der Übungslage zum Einsatz - Feuerwehren rücken zu Küchenbrand aus

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Offensen / Langlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 18. April 2023, trafen sich die Ortsfeuerwehr Offensen, Langlingen, Hohnebostel und Nienhof um 19:30 Uhr zu einem gemeinsamen Übungsdienst.

Nach einer Begrüßung am Feuerwehrhaus in Offensen rückten sie gemeinsam zu einer Einsatzübung in der Burgstraße im Ortsteil Nordburg aus. Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen Brand in einem Speicher vor, bei dem mehrere Personen vermisst wurden.

Zur Brandbekämpfung und Personensuche ließ der Einsatzleiter insgesamt drei Trupps unter Atemschutz vorrücken. Parallel hierzu stellten die restlichen Einsatzkräfte eine Wasserversorgung her und leiteten eine Personensuche im Außenbereich ein.

Binnen kurzer Zeit konnten somit alle Personen aufgefunden und gerettet werden. Nach einem Rückbau aller Wasserleitungen und der anschließenden Freigabe der Burgtraße konnten die Teilnehmenden in die Einsatznachbesprechung starten.

Noch während der Nachbesprechung ertönten um 21:09 Uhr die digitalen Meldeempfänger der Anwesenden. Durch die Leitstelle wurden sie gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Straße "Am Flootgarten" nach Langlingen alarmiert.

Umgehend wurden die Einsatzfahrzeuge besetzt und der Einsatzort angefahren. Vor Ort eingetroffen, konnte schnell eine Verrauchung der betroffenen Wohnung festgestellt werden. Infolgedessen ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Wohngebäude vor, während die restlichen Wohnungen umgehend evakuiert wurden.

Schnell stellte sich hierbei heraus, dass es sich lediglich um gebranntes Essen in einem Backofen handelte. Anschließend wurde das im Backofen gelagerte Grillgut aus der Wohnung entfernt und die Wohnung umfangreich gelüftet. Eine hinzugezogene Elektrofachfirma klemmte anschließend den Backofen ab, bevor die Einsatzstelle gegen 22:10 Uhr an den Bewohner übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell