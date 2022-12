Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Brand im Kloster - Löschzug Wienhausen probt den Ernstfall

Wienhausen (ots)

In Folge einer ausgelösten Brandmeldeanlage (BMA) wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen am 20. Dezember 2022 um 18:15 Uhr in die Straße "An der Kirche" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen suchte der Einsatzleiter die Brandmeldezentrale auf und lokalisierte den betroffenen Brandmelder. Bei einer umfangreichen Erkundung stellte sich dann heraus, dass ein Raum in Vollbrand stand und somit weitere Einsatzkräfte notwendig waren. Infolgedessen wurde durch den Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung ausgelöst, welche die Alarmierung der Ortsfeuerwehren Bockelskamp, Offensen und Oppershausen sowie des Einsatzleitwagens aus Langlingen zur Folge hatte.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden dann drei Einsatzabschnitte gebildet, um eine schnelle und koordinierte Brandbekämpfung sicherstellen zu können. Hierbei wurde unter anderem eine sogenannte Atemschutzsammelstelle eingerichtet und der Innenangriff über zwei Eingänge eingeleitet.

Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatzleiter dann das Einsatzende über Funk verkünden. Zum Glück aller Beteiligten handelte es sich bei diesem Einsatz lediglich um eine geplante Einsatzübung.

Nachdem alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht wurden, trafen sich alle Einsatzkräfte zu einer Einsatznachbesprechung am Wienhäuser Feuerwehrhaus, um den Einsatzverlauf Revue passieren zu lassen und mögliches Verbesserungspotenzial zu besprechen.

