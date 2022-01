Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220118.1 Kiel: Zeugen nach mutmaßlichen Brandstiftungen gesucht

Kiel (ots)

In dem Kleingartengelände Vieburg 1 ist es in dem Bereich Krummborgen / Gartenweg zwischen dem 14.01. und dem 15.01. zu mehreren Bränden gekommen. Die Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Anwohner des Krummbogens gegen 00:30 Uhr der Einsatzleitstelle ein Feuer im rückwärtigen Bereich seines Grundstücks. Die Einsatzkräfte stellten eine Gartenlaube in Vollbrand fest. Die Gartenlaube brannte komplett ab. Zudem brannte ein Regal in dem angrenzenden Schuppen. Dieses konnte durch Anwohner bereits gelöscht werden.

Am Samstagnachmittag bemerkte eine 61-jährige Gartenlaubenbesitzerin einen Einbruch in ihre Laube. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Brandorten aus der Nacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen unbekannte Personen ein Fenster ein. Neben dem Einbruch versuchten die Personen augenscheinlich ein Feuer zu legen. Die Tatzeit dürfte nach Angaben der Frau zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 13.30 Uhr liegen.

Personen kamen durch die Taten nicht zu Schaden. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei von Brandstiftung aus.

Gesucht werden nun Zeuginnen und Zeugen, denen auffällige Personen in diesem Bereich aufgefallen sind. Zudem bittet die Polizei Personen, die in dem betroffenen Kleingartengelände Wildkameras aufgestellt haben, die Aufnahmen zu sichten und mögliche Auffälligkeiten zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegengenommen.

Maike Saggau

