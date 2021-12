Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211201.2 Kiel: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Mittwochabend kam es im Knooper Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 90.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Der 36 Jahre alte Fahrer eines VW Multivan befuhr den Knooper Weg gegen 22:30 Uhr vom Exerzierplatz kommend in Richtung Gutenbergstraße, als er kurz nach der Einmündung Mittelstraße nach links von der Fahrbahn in abkam und in einen geparkten Mercedes Vito fuhr. Durch den Aufprall schob sich der Vito in einen VW Sharan, der sich wiederum in einen VW Golf schob. Der Golf schob sich in einen weiteren Golf.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Die drei erstgenannten Wagen sind derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 90.000 Euro.

Nach Angaben von Zeugen sei der Wagen nicht mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum oder Ablenkung während der Fahrt liegen nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unfall aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen entstand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

