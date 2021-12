Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211201.3 Schwentinental: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Schwentinental (ots)

Am Montagabend kam es auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Schwentinental, Ortsteil Raisdorf, zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei Plön und Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Um 17.40 Uhr habe nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 49-jähriger Mann den Werkstattbereich auf einen vorgelagerten Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße verlassen. Der Mann habe unvermittelt ein Geräusch wahrgenommen und Schmerzen in seinem Arm verspürt. Vor Ort anwesende Personen seien dem Verletzten sofort zur Hilfe geeilt. Der 49-Jährige kam mit einem Krankenwagen in eine Kieler Klinik. Eine Rechtsmedizinerin stellte eine Schussverletzung fest. Von einer Lebensgefahr ist derzeit nicht auszugehen.

Die Kriminalpolizei Plön hat mit Unterstützung der Kieler Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Zeuginnen und Zeugen, die bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

