Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201105.2 Rendsburg: Ermittlungstand zum Tötungsdelikt in Rendsburg. Folgemeldung zu 200929.1, 201001.1, 201014.1, 201101.1

RendsburgRendsburg (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Gestern Morgen begaben sich Ermittler der Mordkommission und Kriminaltechniker erneut zur Wohnung des 40-jährigen Rendsburgers, der von der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen des Verdachts des Mordes an einer Prostituierten festgenommen worden war.

Bei der Spurensuche auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Straße Am Seekenbek fanden sie gegen Mittag einen Leichnam. Die Bergung fand mit Unterstützung der Feuerwehr Rendsburg statt.

Noch am Nachmittag wurde der Leichnam in die Rechtsmedizin in Kiel gebracht, wo heute Vormittag die Obduktion stattfand.

Bei dem Leichnam handelt es sich um eine Frau, deren endgültige Identifizierung noch nicht möglich war. Auch die Ermittlungen zur Todesursache sind noch nicht beendet, da noch weitere Untersuchungen ausstehen.

Die Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Kiel überprüfen zurzeit einen länger zurückliegenden Vermisstenfall aus Schleswig-Holstein. Mit den Angehörigen der Vermissten wurde bereits Kontakt aufgenommen.

Weitere Angaben zum Ermittlungsstand können derzeit nicht gemacht werden.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

