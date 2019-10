Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191014.2 Kiel - Einbrecher nach Diebstahl festgenommen

Kiel (ots)

Bereits am Freitag, den 11. Oktober 2019, wurde ein 18-jähriger Mann nach einem Diebstahl in einer Bäckerei in der Kieler Innenstadt vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, dort drei Brötchen und zwei Getränke entwendet zu haben. Der Inhaber der Bäckerei hatte ihn nach der Tat gestellt. Als er den Tatverdächtigen festhalten wollte, soll dieser sich losgerissen haben und geflohen sein. Ein aufmerksamer Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf und zeigte den eingesetzten Polizeibeamten den Aufenthaltsort des Mannes. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann dringend tatverdächtig ist, einen Einbruchdiebstahl in Kiel-Elmschenhagen am 20. August 2019 begangen zu haben. An diesem Tatort konnte eine Spur gefunden werden, die auf den 18-Jährigen als Tatverdächtigen schließen lässt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Björn Gustke

