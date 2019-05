Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Hütschenhausen (ots)

Am 22.05.2019 kam es gegen 08:25 Uhr auf der L356 bei Spesbach, an der Autobahnauffahrt der BAB62 in Fahrtrichtung Pirmasens, zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen (79 und 73 Jahren). Hierbei musste ein Fahrer (73 Jahre) einem parallel zu ihm fahrenden Transporter (näheres unbekannt) nach links ausweichen. Folgen bog der Fahrer augenscheinlich zu früh in Richtung Auffahrt ab und übersah hierbei die ihm entgegenkommende Unfallbeteiligte (73 Jahre). Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden (06371-92290).

