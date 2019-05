Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190520.1 Schellhorn: Polizei sucht LKW nach Beschädigung eines Gehwegs

Schellhorn (ots)

Bereits am Dienstag, den 14. Mai, soll zwischen 14:00 und 16:00 Uhr ein LKW einen Gehweg in Schellhorn beschädigt haben. Passanten hatten um 21:24 Uhr die Leitstelle der Polizei über eine Gefahrenstelle auf einem Gehweg informiert. Beamte der Polizeistation Preetz machten sich auf den Weg in die Wehrbergallee. Dort waren mehrere Gehwegplatten hochgedrückt und zum Teil gebrochen. Ein gefahrloses Passieren war nicht möglich, so dass der Bereich durch "Flatterband" provisorisch abgesichert werden musste. Es war deutlich zu erkennen, dass der Schaden durch einen LKW verursacht worden sein musste. Eine Befragung der Anlieger und Passanten führte zu Hinweisen auf zwei Fahrzeuge. Vermutlich handelt es sich entweder um ein rotes oder ein blaues Fahrzeug. Der rote LKW soll gegen 14:45 Uhr und der blaue LKW zwischen 14:00 und 16:00 Uhr dort entlanggefahren sein. Kennzeichen oder eine mögliche Lieferanschrift konnten nicht ermittelt werden. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um ihre Mithilfe. Diese können sich unter 04342-1077-0 bei Polizeistation Preetz melden.

Oliver Pohl

