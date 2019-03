Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190327.5 Kiel: Beamte bei Widerstand verletzt

Kiel (ots)

Am Montag, den 25. März, wurden Beamte des 2. Polizeireviers gegen 18:30 Uhr zu einer Drogerie in der Holstenstraße gerufen. Ein Ladendetektiv hatte dort zwei Ladendiebe festgehalten. Die Stimmung der zwei 21 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen soll bereits aggressiv gewesen sein. Dieses Verhalten setzte sich auch in Gegenwart der Polizei fort. Die Kollegen mussten deutlichen Widerstand der beiden Männer überwinden. Es kam mehrfach zu Rangeleien und Beschimpfungen in Richtung der eingesetzten Beamten. Zwei von ihnen, ein 27-jähriger Kollege und eine 41-jährige Kollegin, wurden verletzt. Sie blieben jedoch dienstfähig. Es wurden Anzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstellt.

