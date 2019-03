POL-KI: 190319.2 Preetz: Schneller Ermittlungserfolg nach Vandalismus in Preetzer Schule - Folgemeldung zu 190318.2

Polizeidirektion Kiel

Nach der erheblichen Sachbeschädigung an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule konnten Beamte der Polizeistation Preetz in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen. Hinweise von Zeugen führten sie auf die Spur von zwei tatverdächtigen Jugendlichen, bei denen bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Beweismittel sichergestellt werden konnten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand drangen die zunächst unbekannten Täter am späten Sonntagnachmittag in die Gemeinschaftsschule in Preetz ein, schlugen fünf Fensterscheiben ein und entleerten mindestens drei Feuerlöscher. Anschließend entwendeten die Täter ein Sitzkissen. Die Kosten für die Reinigung der mit dem Löschpulver kontaminierten Räume werden vermutlich über 20.000 EUR betragen.

Aufgrund von Zeugenaussagen gerieten noch am Montagnachmittag ein 15-jähriger Schüler der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und sein 17-jähriger Freund in den Fokus der Ermittler.

Eine Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete aufgrund von Gefahr im Verzug die Durchsuchung der Wohnräume der Tatverdächtigen an. Dort konnten die ermittelnden Beamten das Diebesgut, sowie Tatbekleidung und einige Marihuana-Pflanzen sicherstellen.

Einer der verdächtigen Jugendlichen machte gegenüber den Beamten umfangreiche Angaben zum Tatgeschehen. Beide verblieben in Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Warum die beiden Tatverdächtigen letztendlich in die Schule eingedrungen sind, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Plön ergeben.

