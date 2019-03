POL-KI: 190319.1 Kiel: Ladendieb nach Angriff auf Polizeibeamte im Gewahrsam

Polizeidirektion Kiel

Ein aufgebrachter Ladendieb hat Montag nach Beendigung der Maßnahmen zwei Polizisten angegriffen und wollte einen Stein auf sie schmeißen. Er wurde erneut festgenommen, kam ins Gewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorausgegangen war ein Ladendiebstahl, den zwei 18-Jährige am späten Nachmittag in der Kieler Innenstadt begangen hatten. Sie wurden zur Anzeigenaufnahme auf das 2. Revier verbracht und sollten gegen 19:50 Uhr nach Beendigung der Maßnahmen entlassen werden.

Einer der Beiden war jedoch nicht einverstanden, dass ihm das Diebesgut nicht ausgehändigt wurde. Er beschimpfte und beleidigte die Beamten vor der Dienststelle in der Falckstraße und nahm letztlich einen etwa zwei Kilogramm schweren Stein an sich und war im Begriff, diesen aus einer Entfernung von etwa zwei Metern auf die Polizisten zu werfen. Einer der Beamten zog seine Dienstwaffe und drohte den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der 18-Jährige den Stein fallen ließ und mit seinem Begleiter in Richtung Kleiner Kiel flüchtete.

Die Flucht währte jedoch nicht lange. Er wurde erneut festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll er heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen werden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geführt.

