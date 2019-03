Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190318.4 Lütjenburg: Raub auf Friseursalon aufgeklärt (Folgemeldung zu 180828.1)

Lütjenburg (ots)

- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Nachdem es am 23. August 2018 zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Friseursalon in Lütjenburg gekommen war, konnten Beamte der Plöner Kriminalpolizei die Tat nun aufklären und zwei Tatverdächtige ermitteln. Einer der Beiden kam in Untersuchungshaft.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei 18- und 22-Jährige aus Lütjenburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter des Plöner Amtsgerichts vergangene Woche Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Der 22-Jährige wurde bereits Ende Februar vorläufig festgenommen und nach Durchsuchung seiner Wohnung und Vernehmung mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden Tatverdächtigen werden sich in einem späteren Verfahren wegen schweren Raubes verantworten müssen.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

