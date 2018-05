POL-KI: 180504.3 Kiel: Zahlreiche Gurtverstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Kiel (ots) - Donnerstag führten die Beamten der Polizeistation Dietrichsdorf in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt eine stationäre Verkehrskontrolle in ihrem Stationsbereich durch, bei der unter anderem zahlreiche Gurtverstöße festgestellt wurden.

Die Polizisten postierten sich von 13 bis 21 Uhr im Klausdorfer Weg und stellten während dieser Zeit insgesamt 18 Fahrer fest, die nicht angeschnallt waren. 15 Fahrer hatten die erforderlichen Papiere nicht griffbereit und müssen diese nun auf einer Dienststelle vorzeigen. In zwölf Fällen führten die Fahrer kein oder abgelaufenes Erste-Hilfe-Material mit, bei zwei Wagen war der TÜV abgelaufen. Lediglich ein Fahrer wurde mit dem Handy am Steuer erwischt. In zwei Fällen führten die Polizeibeamten Atemalkoholtests durch, die mit 0,35 bzw. 0,48 Promille jedoch folgenlos blieben.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell