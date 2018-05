POL-KI: 180503.2 Kiel: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung

Kiel (ots) - Bereits am 17. April ist es in der Andreas-Gayk-Straße zu einem Angriff eines Autofahrers auf einen anderen Autofahrer gekommen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich gegen 18:10 Uhr an der Ampelkreuzung Andreas-Gayk-Straße / Ziegelteich. Nach übereinstimmenden Angaben von Zeugen sollen hier die Fahrer zweier an der roten Ampel stehenden Wagen in Streit geraten sein, woraufhin der Fahrer eines BMW mit Itzehoer Kennzeichen (IZ) zunächst mit Fäusten auf seinen Kontrahenten und im späteren Verlauf mit einer Holzlatte auf ihn einschlug. Der 22-jährige Polo-Fahrer erlitt hierbei verschiedene Prellungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht nötig. Der Fahrer des BMW flüchtete anschließend.

Die Polizei konnte die Halterin des Wagens bereits ermitteln, nicht jedoch den Fahrer. Daher werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere werden die Insassen eines silbernen BMW, die mit dem Wagen unmittelbar hinter den betreffenden Wagen standen (siehe Bild), gesucht. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0431 / 160 1210.

Es soll sich nach Zeugenangaben bei dem Fahrer um einen Mann südländischen Typs handeln, der etwa 20 bis 23 Jahre alt sein und dunkle, kurze Haare haben soll. Zum Tatzeitpunkt soll er eine blaue Jeans und eine Adidas-Jacke getragen haben.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell