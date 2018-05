POL-KI: 180504.1 Selent: Zeugen nach Griff in die Kassenlade eines Discounters gesucht

Selent (ots) - Donnerstagabend, 03.05.2018, griff ein Mann in einem Discounter in Selent beim Bezahlvorgang in eine geöffnete Kassenlade. Anschließend flüchtete er mit einem dreistelligen Eurobetrag in Richtung Kieler Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:45 Uhr betrat ein Mann einen Discounter in der Kieler Straße 5, nahm sich eine Packung Haferflocken aus dem Regal und ging anschließend an die Kasse. Als die Kassiererin beim Bezahlvorgang die Kassenlade öffnete, griff der Mann unvermittelt hinein und erbeutete einen dreistelligen Eurobetrag. Anschließend flüchtete er in Richtung Kieler Straße.

Der Täter soll ca. 20 Jahre alt, schlank und 170 cm bis 175 cm groß gewesen sein. Er habe eine schwarze Hose und ein schwarzes Kapuzenshirt getragen. Bei der Tatausführung habe er die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Insgesamt habe der Täter ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung oder dessen Flucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Lütjenburg unter der Telefonnummer 04381/906331 entgegen.

