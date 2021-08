Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: PKW schleudert in Graben

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurden am frühen Samstagmorgen die Löscheinheiten aus Kranenburg, Nütterden und Mehr an den Kreisverkehr B9/Schaafsweg in den Kranenburger Ortsteil Nütterden gerufen. Dort fanden die 34 Einsatzkräfte unter Leitung des Brandoberinspektors Frank Dercks einen im Straßengraben, auf dem Dach liegenden PKW vor, dessen Fahrer eingeklemmt war. Dieser wurde patientenschonend mit hydraulischem Gerät geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell