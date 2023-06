Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Entstehungsbrand in Bewohnerzimmer frühzeitig gelöscht

Bild-Infos

Download

Sonsbeck (ots)

Freitag, 16.06.2023, 15:01 Uhr - Bei einem Entstehungsbrand wurde größerer Schaden verhindert, da das Feuer frühzeitig gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Um 15:01 Uhr wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck sowie der Rettungsdienst und die Polizei am Freitagnachmittag zu einer Wohnanlage für Senioren am Dassendaler Weg gerufen. Dort war es in einem Bewohnerzimmer zu einem Entstehungsbrand gekommen, der glücklicherweise bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich, musste aber nicht weiter tätig werden. Nach einer knappen halben Stunde konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell