FW Sonsbeck: 40. Teilnahme am Leistungsnachweis der Feuerwehren

Eine besondere und seltene Leistung erbrachte Gemeindebrandinspektor Heinz-Willi Jacobs aus Sonsbeck-Hamb am Samstag, dem 03.06.2023: Zum 40. Mal nahm er am Leistungsnachweis der Feuerwehren teil, der an diesem Tag in Dinslaken stattfand. Er erhielt für dieses Jubiläum das Leistungsabzeichen des Verbandes der Feuerwehren NRW in der höchsten Stufe, die vergeben werden kann.

Heinz-Willi Jacobs ist damit der erste Feuerwehrmann aus der Gemeinde Sonsbeck, dem das Leistungsabzeichen der Sonderstufe in Gold mit Jahreszahl und Kranz verliehen wurde.

In die Feuerwehr eingetreten ist Heinz-Willi Jacobs 1976. Zwei Jahre später nahm er dann im Jahr 1978 als damals 19jähriger junger Mann zum ersten Mal am Leistungsnachweis teil. "Damals fuhren wir Hamber mit unserem alten Opel Blitz noch nach Korschenbroich-Glehn, da es im Kreis Wesel noch keine eigene Veranstaltung gab", erinnert er sich.

Seitdem hat er fast jedes Jahr sein feuerwehrtechnisches und sportliches Können und Wissen unter Beweis gestellt, nur in wenigen Jahren konnte Jacobs nicht teilnehmen, etwa aus persönlichen Gründen oder als der Leistungsnachweis wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge ausfiel.

Der Leistungsnachweis besteht aus einer Einsatzübung, in der die neun Einsatzkräfte starke Löschgruppe einen Löschangriff aufbauen muss, einem Staffellauf, einem Fragenteil und dem Anlegen vorgegebener Knoten und Stiche. Der Leistungsnachweis verfolgt dabei insbesondere die Ziele, Kenntnisse der Feuerwehrdienstvorschriften zu vermitteln, die Schnelligkeit bei der Brandbekämpfung zu erhöhen sowie die sichere Handhabung der Geräte zu gewährleisten.

Fragt man den Hamber Feuerwehrmann nach seiner Motivation, gibt es eine prompte Antwort: "Es hat immer Spaß gemacht!" Doch auch andere Faktoren spielten eine Rolle, so war Jacobs 23 Jahre Löschzugführer der heutigen Einheit Hamb und sah sich damit auch in einer Vorbildfunktion, in der er versucht hat, die anderen Kameraden regelmäßig zur Teilnahme am Leistungsnachweis zu motivieren.

"Mich könnte man mittlerweile im Schlaf wecken und ich würde die Übung durchführen", sagt er halb im Scherz, halb im Ernst. Mehr als 10 Jahre war der erfahrende Feuerwehrmann nämlich neben der eigenen Teilnahme gemeinsam mit weiteren Sonsbecker Feuerwehrleuten auch noch als Schiedsrichter auf einer Wettkampfbahn des Leistungsnachweises aktiv.

Doch auch außerhalb der Teilnahme am Leistungsnachweis hat sich Heinz-Willi Jacobs in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen seiner Tätigkeit in der Feuerwehr Sonsbeck stets besonders für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger engagiert: Neben der Funktion als Löschzugführer in Hamb war er 15 Jahre lang stellvertretender Leiter der Feuerwehr Sonsbeck.

Doch mit dem 40. Jubiläum endete die Leistungsnachweis-Karriere von Heinz-Willi Jacobs: "Das war meine letzte Teilnahme", sagt er. Der Einheit Hamb bleibt er, wenn die Gesundheit mitmacht, noch weitere zwei Jahre als aktive Einsatzkraft erhalten. Dann hat Heinz-Willi Jacobs die Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst von 67 Jahren erreicht und wechselt wohlverdient in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Sonsbeck.

