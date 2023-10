Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: Jahresbericht 2022 des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg e.V.

Filderstadt (ots)

Seit 175 Jahren "Retten. Löschen. Bergen. Schützen." in Baden-Württemberg die Feuerwehren. Sie stehen in Minutenschnelle parat, wenn andere Menschen in Not sind. Und das war 2022 bei 151.000 Einsätzen statistisch gesehen alle drei Minuten einmal der Fall. 14.800 Menschen konnten aus höchster Lebensgefahr gerettet, Sachwerte in Milliardenhöhe durch das professionelle Eingreifen der Floriansjünger geschützt werden. Kurzum: Die Feuerwehr ist Garant für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger - und ein unverzichtbarer Standortfaktor für unser Hochtechnologie-Land.

Derzeit sind über 121.000 Einsatzkräfte - fast ausschließlich ehrenamtlich - in 1.097 Gemeinde- und 164 Werkfeuerwehren organisiert. 35.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich in den Jugendfeuerwehren, 30.000 Damen und Herren sind in den Altersabteilungen aktiv. Die Vielfalt der Feuerwehr ergänzen die Musikabteilungen und die Feuerwehr-Wettbewerbsgruppen. Die verbindende Klammer für alle ist der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. Er vertritt - seine Vorgängerorganisationen eingerechnet - seit über 160 Jahren erfolgreich die Interessen der Feuerwehr gegenüber Öffentlichkeit, Verwaltung und Politik. Er kämpft engagiert für die Stärkung des Ehrenamtes und den Feuerwehrgedanken. Mit seinen Stiftungen hilft er Feuerwehrangehörigen und deren Familien, wenn diese durch den Feuerwehrdienst in Not geraten, erkranken oder sogar sterben. Besonders beliebt ist das Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee mit derzeit jährlich über 34.000 Übernachtungen.

Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg ist DAS Informations-, Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der baden-württembergischen Feuerwehren. Mit dem Jahresbericht 2022 wollen wir Ihnen einen Einblick geben, in welchem Umfang der Landesfeuerwehrverband für die baden-württembergischen Feuerwehren im vergangenen Jahr aktiv geworden ist.

