FWV BW: Start des 13. Landesfeuerwehrtages Baden-Württemberg in Kehl mit der Oldtimerrundfahrt "Nostalgie in Rot" und dem Klangfeuer Konzert der Feuerwehrmusik.

Kehl/ Filderstadt (ots)

Start des 13. Landesfeuerwehrtages Baden-Württemberg in Kehl. Oldtimerrundfahrt "Nostalgie in Rot" durch die Ortenau und Klang-feuer Konzert der Feuerwehrmusik

Anlässlich des 13. baden-württembergischen Landesfeuerwehrtages in Kehl veranstaltet der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg vom 14. bis 23. Juli 2023 die einwöchige Rundfahrt "Nostalgie in Rot" mit klassischen Feuerwehrautomobilen in der schönen Ortenau. Am 15. Juli 2023 findet zudem in Kehl das sogenannte Klangfeuer statt, das Konzert der Feuerwehrmusik.

Ausgewählte historische Löschfahrzeuge und Drehleiterfahrzeuge aus den 1920- und 1930-iger Jahren nehmen an dieser Oldtimer-Rundfahrt durch die schöne Ortenau teil, mit dem traditionell der Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg eröffnet wird. Alle Fahrzeuge stammen aus der Anfangszeit der Automobilisierung bei den Feuerwehren und sind ein wahrer Augenschmaus. Die Mannschaft saß noch auf offenen Sitzbänken, bei den Armaturen fand noch blankes Messing Verwendung und die Schläuche, Strahlrohre und Leitern waren sichtbar außen am Fahrzeug an-gebracht. Diese feuerwehrspezifischen Baumerkmale machen diese unverwechselbaren Klassiker zu exklusiven Besonderheiten.

Die Fahrzeugbesatzungen werden bei der "Nostalgie in Rot" passend zum jeweiligen Fahrzeug-alter mit historischen Uniformen gekleidet sein und stehen den Besucherinnen und Besuchern für Fragen und mit fachkundigen Erklärungen jederzeit zur Verfügung.

Acht Fahrzeuge waren ursprünglich in Baden-Württemberg im Einsatz. Ein Fahrzeug stammt aus Bayern und vier Oldtimer sind aus dem Ausland, je einer aus Dänemark, Australien, Niederlan-den und der Schweiz. Mit diesem Fahrzeugkonvoi durch die schöne Ortenau wird im Zeitraum vom 14. bis 23. Juli 2023 auf der rund 500 km langen Strecke sowie bei vielen geplanten Präsen-tationen auf die Arbeit der Feuerwehr und vor allem, auf den Landesfeuerwehrtag in Kehl, auf-merksam gemacht.

Stationen der Nostalgie in Rot:

Datum Angefahrene Stationen 14. Juli Kehl 15. Juli Bühl, Rheinau, Kehl (Klangfeuer) 16. Juli Kappelrodeck, Achern 17. Juli Ettenheim, Lahr 18. Juli Appenweier, Durbach, Oberkirch 19. Juli Neuried, Willstätt, Kehl 20. Juli Gengenbach, Offenburg 21.-23. Juli Kehl

Klangfeuer Konzert der Feuerwehrmusik am 15. Juli 2023 in Kehl Feuerwehren "Retten. Löschen. Bergen. Schützen." - und sie musizieren. Leider wissen das die wenigsten Menschen, insbesondere in Gemeinden, in denen es keine Feuerwehrmusik gibt. Da-bei ist die Feuerwehrmusik so alt, wie die Feuerwehren selbst. Von Anfang an gehörte der Hor-nist zur Feuerwehr. Bei Bränden eilte er, den Feueralarm blasend, durch die Dorfstraßen. Aber auch die Übungen der Feuerwehr kündigte er durch bestimmte Signale an. Zur Abwechslung wurden dabei auch kleine Fußmärsche geblasen. Während der Übung und bei der Brandbekämp-fung stand der Hornist beim Kommandanten der Feuerwehr, um dessen Anweisungen durch Signale unüberhörbar und rasch weiterzugeben.

Aus der ursprünglichen Aufgabe der Tambouren und Hornisten, Einsatzkräfte zu alarmieren, entstanden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte musikbegeisterte Spielmanns-, Fanfaren- und Musikzüge. Heutzutage verschönern sie Kameradschaftsfeste der Feuerwehren und spielen bei Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen usw.. Darüber hinaus stellen sich die Feuerwehrmusik- und Spielmannszüge bei Stadt- und Heimatfesten, Veranstaltungen örtlicher Vereine, zum Ernte-dankfest und zum Volkstrauertag zur Verfügung.

Die Ausbildung in den musiktreibenden Zügen umfasst auch eine gute Jugendarbeit. Durch flei-ßiges Üben und eine gesunde Portion Ehrgeiz präsentieren die Feuerwehrmusikzüge Baden-Württembergs Musikvorträge auf einem sehr hohen Niveau. Selbstverständlich wollen die Musi-ker ihr Können auch bei entsprechenden Wettbewerben regelmäßig unter Beweis stellen.

Eine gute Gelegenheit, die Feuerwehrmusik in all ihren Varianten, dargeboten durch das Projek-torchester mit Feuerwehrmusiker* innen aus den Feuerwehrmusikzügen Baden- Württembergs live zu erleben, bietet sich am Samstag, 15. Juli um 19.30 Uhr in Kehl am Garten der zwei Ufer. Der Eintritt ist frei! Hinweise für die Medien Bitte unterstützen Sie die Feuerwehren des Landes und veröffentlichen eine Vorankündigung der Nostalgie in Rot sowie des Klangfeuers. Bei Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Lan-desfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg sowie der Organisator der Oldtimer-Rundfahrt "Nostalgie in Rot", Herr Harald Pflüger unter Telefon 07195 / 977544 bzw. 0175 208 3554 oder per E-Mail: pflueger-harald@gmx.de gerne zur Verfügung.

13. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg vom 14. bis 23. Juli 2023 Der Landesfeuerwehrtag ist DAS Event für die Feuerwehren in Baden-Württemberg, um der Be-völkerung ihr Leistungsportfolio zu präsentieren sowie für Nachwuchskräfte und den Gedanken des Brandschutzes zu werben. Gleichzeitig ist der Landesfeuerwehrtag DIE Informations-, Kom-munikations- und Vernetzungsplattform für die aktuell rund 183.000 Feuerwehrangehörigen.

Kehl, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Straßburg direkt am Rhein gelegen, vereinbart französi-sche Lebensart mit badischer Gastfreundschaft. Die Ortenau - nicht nur ein wirtschaftlich starker Standort, sondern auch beliebtes Reiseziel - verbindet Tradition und Moderne auf angenehme Weise. Für den 13. Landesfeuerwehrtag genau der richtige Rahmen!

Kehl "brennt" regelrecht für den Landesfeuerwehrtag 2023 und bietet während dieser Tage eine bunte Mischung aus Großer Feuerwehrmesse, kameradschaftlichen Veranstaltungen, Fachta-gungen, Feuerwehrwettbewerben, Ausstellungen und Mitmachangeboten.

Besonders an den Hauptveranstaltungstagen vom 21. bis zum 23. Juli dreht sich in der Rhein-stadt alles um die Feuerwehr. Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg - sowie aus dem El-sass - werden einem breiten Publikum ihr komplettes Leistungsspektrum präsentieren. Beim Landesfeuerwehrtag, der nur alle fünf Jahre stattfindet, ist Action live angesagt. Feuerwehrange-hörige und Experten kommen ebenso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern und junge Er-wachsene. Bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher werden zum größten Feuerwehrereignis des Jahres erwartet. Alle Informationen zum Landesfeuerwehrtag finden Sie laufend aktualisiert unter www.landesfeuerwehrtag-bw.de.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V., übermittelt durch news aktuell