Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 26.05.2022, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich in der Hobelsstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem roten Ford Fiesta die Hobelsstraße in Richtung der Bert-Brecht-Straße und kollidierte aus unklarer Ursache mit dem rechts am Fahrbahnrand geparkten 1er-BMW des 24-jährigen Geschädigten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Örtlichkeit und ließ seinen nicht mehr fahrbereiten PKW inmitten der Hobelsstraße zurück. Der Gesamtschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Örtlichkeit entfernt werden. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

