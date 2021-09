Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte zwischen dem 27.09.2021, 14.00 Uhr und dem 28.09.2021, 06.45 Uhr die Frontscheibe eines Opels, welcher in der Ausfeldstraße stand. Darüber hinaus wurden ein Seat und ein Ford in der Lauchaer Höhe, ebenfalls an der Frontscheibe beschädigt. Der Täter nutzte in den letztgenannten Fällen offenbar Steine. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0225179/2021/0225264/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell