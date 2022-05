Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Physiotherapiepraxis in St. Ingbert

St. Ingbert - Mitte (ots)

In der Nacht vom 02.05.2022, 18:30 Uhr, auf den 03.05.2022, 07:30 Uhr, kam es in der Poststraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einer dortigen Praxis in St. Ingbert. Hierbei verschaffte sich der unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Gebäude. Hier entwendet der unbekannte Täter eine geringe Menge an Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung an die Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell