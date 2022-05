Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Naturheilpraxis in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 02.05.2022, 19:15 Uhr, auf den 03.05.2022, 07:00 Uhr, kam es in der Kaiserstraße, nahe der Schlachthofstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer dortigen Praxis in St. Ingbert. Hierbei begab sich der unbekannte Täter in das Gebäudeinnere und hebelte mittels unbekannten Werkzeug die Praxistür auf. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter lediglich Bargeld entwenden wollte, was es hier jedoch nicht zu finden gab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung an die Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

